Gaziantep’te narkotik dedektör köpeği Argos’un yoğun tepki verdiği bir araçta yapılan aramalarda 48 kilo 245 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te narkotik dedektör köpeği Argos’un yoğun tepki verdiği bir araçta yapılan aramalarda 48 kilo 245 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki uygulama noktalarında denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sırasında narkotik dedektör köpeği Argos’un yoğun tepki verdiği bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 48 kilo 245 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.