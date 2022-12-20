Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 47 düzensiz göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan 4 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilirken, gözaltına alınan organizatörlerden 1’i tutuklandı.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 47 düzensiz göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan 4 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilirken, gözaltına alınan organizatörlerden 1’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-19 Aralık 2022 tarihleri arasında Karkamış ilçesinde 2 göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı. Adli makamların koordinesi, hudut birliği ve komando destekli özel timler tarafından yapılan operasyon neticesinde toplam 47 düzensiz göçmen ve bu göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 4 organizatör yakalandı. Suçta kullanılan 3 araca ise el konuldu.

Göçmenler sınır dışı edildi 1 organizatör tutuklandı

Yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 47 düzensiz göçmen, tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.