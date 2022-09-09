Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İstihbari çalışmalar, teknik ve fizik takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın Şehitkamil ilçesi Karacaören Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Adres tespiti yapılan şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.