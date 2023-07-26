Gaziantep’te bir iş yerinde yapılan aramada 4 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramalarda 4 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.