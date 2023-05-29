Gaziantep’te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.