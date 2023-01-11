Gaziantep’te 4 aracın karıştığı feci trafik kazasında araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken kazaya şahit olan bir vatandaşın ’öldüler, öldüler’ diye bağırarak sağa sola koşturması idikkat çekti.

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı feci trafik kazasında araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken kazaya şahit olan bir vatandaşın ’öldüler, öldüler’ diye bağırarak sağa sola koşturması idikkat çekti.

Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Naci Topçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk hastanesi istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Volvo marka lüks cip ile 27 V 8001 plakalı Ömer Y. idaresindeki Volkswagen marka otomobil çarpıştıktan sonra karşı şeride uçarak tam tersi istikametteki Burak N. idaresindeki 27 DG 470 plakalı hafif ticari araç ve D.K. idaresindeki 27 DK 124 plakalı Skoda marka cipe çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü, 4 kişi yaralandı

4 aracın da hurda halinde geldiği feci kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedaviye aldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Feci kaza saniye saniye kaydedildi

Öte yandan feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, aynı yönde seyir halinde olan lüks cip ile otomobilin çarpıştıktan sonra karşı şeride uçarak tam tersi istikametteki hafif ticari araç ve lüks cipe çarpma anları saniye saniye yer aldı.

Kaza anlarına şahit olan vatandaşın ’öldüler, öldüler’ tepkisi dikkat çekti

Feci kazayı fark eden bir vatandaşın tepkisi ise yürekleri ağza getirdi. Sesleri duyduktan ne yapacağını bilmeden sağa sola kaçmaya çalışan vatandaşın, ’öldüler, öldüler, hemen 112’yi ara’ diye bağırması ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.