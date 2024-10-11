Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 4 bin 500 litre sahte alkol ele geçirilerek 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Yavuzeli ilçesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; sahte alkol ürettiği tespit edilen İ.G., M.G. ve H.G. isimli 3 şahsın adresinde yapılan aramalarda; 4 bin 500 litre sahte alkol, 11 şişe gümrük kaçağı alkol, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 bin sahte alkol yapımında kullanılan kuru üzüm posası, 1 adet sahte alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.G., MG. ve H.G. isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.