Gaziantep’te jandarma ekiplerinin son 2 haftada yaptığı operasyonlarda 3 milyon 980 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar yapıldı. Son 2 haftada Şahinbey, Şehitkâmil, Araban ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 10 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri 3 milyon 980 bin TL olan gümrük kaçağı 12 bin 755 paket sigara, 4 ton 449 kilogram tütün, 300 kilogram çay ve 580 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.