Öte yandan Gölgeler Apartmanı’nda bugün yapılan çalışmalarda toplam 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta 32 saat sonra gelen mutluluk: Kardeşinin ardından o da kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta 32 saat sonra gelen mutluluk: Kardeşinin ardından o da kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de büyük yıkım meydana geldi.

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