Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 38 şüpheli şahıstan 34’ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla oluşturulan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve çalışmaları sonucunda 20 faili meçhul olay aydınlatılarak, olaylara karıştığı tespit edilen 38 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 38 şüpheliden 34’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.