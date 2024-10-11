Gaziantep’te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 1 milyon 800 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 300 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte kaçak alkollü içki kaçakçılığına yönelik 2 araç ve 3 iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda 1 milyon 800 bin adet gümrük kaçağı makaron, 300 litre etil alkol, 60 şişe, 14,5 litre sahte kaçak alkol, 1 adet tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.