Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma askerleri selamladı. Program folklor gösterisi ve zırhlı araçların tören geçidinin ardından son buldu.

Sabah saat 09.30’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayan törende Atatürk anıtına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Gaziantep Valiliği makamında Tebrikat töreni düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde İstasyon Meydanında kutlama ve geçit töreni düzenlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.