Gaziantep’te bir araç ile iş yerinde yapılan aramalarda 3 milyon 70 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep’te bir araç ile iş yerinde yapılan aramalarda 3 milyon 70 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç ile iş yerine yönelik gümrük kaçağı makaron operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 milyon 70 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevinde gönderildi