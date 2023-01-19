Gaziantep’te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın katil zanlıları, yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın katil zanlıları, yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde husumetli olan akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada Yılmaz Kıranşal (67), Kenan Kıranşal (38) ve Uğur Çeliktop (33) hayatını kaybetmişti.

3 kişinin 5 katil zanlısı tutuklandı

Yaşanan olayın ardından 3 kişinin ölümüne neden olan katil zanlıları ise kaçmıştı. Kaçan katil zanlılarını yakalamak için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak belirlenen 5 şahsı saklandıkları yerde yakaladı.

Yakalanan katil zanlıları, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.