Gaziantep’te, husumetli iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın 2 zanlısı yakalandı. Yakalanan ve kardeş oldukları öğrenilen 2 zanlı, zırhlı araçlar ve geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz 2023 Pazartesi sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah erken saatlerden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı.

Yakalanan katil zanlısı 2 kardeş, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

Katliam gibi kavganın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Bektaş Ç. ve Müslüm Ç. isimli kardeşleri yakaladı. Yakalanan katil zanlısı kardeşler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından zırhlı araçlar ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı kardeşler, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.