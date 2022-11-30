Gaziantep’te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 12 kişi hakkında açılan davada karar duruşması yapıldı. Karar duruşmasında 3 kardeşin katil zanlılarından Cuma Oğuz’a 3 kez müebbet hapis cezası ve Mehmet Çevik’e 1 kez müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan Cemal Oğuz, Mehmet Çevik, Vural Oğuz ve Muhammed Oğuz’un ise tutuklanmasına karar verildi.

Gaziantep’te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 12 kişi hakkında açılan davada karar duruşması yapıldı. Karar duruşmasında 3 kardeşin katil zanlılarından Cuma Oğuz’a 3 kez müebbet hapis cezası ve Mehmet Çevik’e 1 kez müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan Cemal Oğuz, Mehmet Çevik, Vural Oğuz ve Muhammed Oğuz’un ise tutuklanmasına karar verildi.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi’nde Süleyman, Adem ve Eyüp Kaplan isimli 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından dava açılan 1’i tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15’nci karar duruşmasına tutuklu sanık Cuma Oğuz da katıldı. Duruşmada sanık Erman Oğuz, Mehmet Çevik, Vural Oğuz, Cemal Oğuz, Süleyman Oğuz, Bayram Oğuz, Ahmet Oğuz ile Muhammet Oğuz, avukatları Enes Akbulut ve Süleyman Akgün duruşmada hazır bulundu. Müşteki avukatı Bayram Kuş’ta duruşmaya katıldı. Duruşmayı kavgada hayatını kaybeden Süleyman, Eyüp ve Adem Kaplan’ın yakınları da takip etti.

Duruşma savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Tutuklu sanık Cuma Oğuz’a 3 kez müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanık Cuma Oğuz’un kavga esnasında maktul Süleyman, Eyüp ve Adem Kaplan’ın ölümlerine sebebiyet vermesi nedeniyle üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit görülmesinden dolayı 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuksuz 4 sanığın tutuklanmasına karar verildi

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Çevik’e Adem Kaplan’ı öldürme suçundan müebbet hapis cezası, tutuksuz sanık Cemal Oğuz’a (21) hastanede yaralama suçundan 6 yıl, öldürmeye yardımdan 10 yıl, tutuksuz sanık Muhammet Oğuz’a öldürmeye yardımdan 12 yıl, tutuksuz sanık Vural Oğuz’a ise öldürmeye yardımdan 10 yıl ceza verilerek tutuklanmalarına karar verildi. Ayrıca sanık Ahmet Oğuz’a tahrikle silahla kasten yaralama ile kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 5 yıl 7 ay, Işık Erman Oğuz’a adam öldürmeye teşebbüs ve yaralamadan toplam 6 yıl 7 ay ceza verildi.

6 sanığa beraat

Sanıklardan Cemal Oğuz (71), Adem Oğuz, Cesur Oğuz, Bayram Kaplan, Ramazan Yıldırım ve Özgen Kaplan hakkında ise beraat kararı verildi.

Maktullerin ailesi adalete güvendiklerini söyledi

Mahkemede davayı takip eden maktullerin babası Durdu, annesi Firdevs ve kardeşi Bayram Kaplan, adalete her zaman güvendiklerini ve adaletin en haklı şekilde tecelli edeceğine inandıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Gaziantep’te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi’nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri esnasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı.