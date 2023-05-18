Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gaziray, tramvay ve otobüslerin 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet vermesini kararlaştırdı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de 19 Mayıs’ın coşkuyla kutlanması için hazırlıklar devam ediyor. Bu çerçevede 19-20 ve 21 Mayıs tarihlerinde vatandaşların ve özellikle gençlerin yararlanması için Gaziray, tramvay ve belediyeye bağlı olan, halk arasında turuncu otobüs olarak belirtilen toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için dünyanın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nı, 19 Mayıs Cuma günü ücretsiz ziyaretçilerini bekleyecek.