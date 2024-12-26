Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yerelde gerçekleştirilen en büyük spor organizasyonu olan 3. Gazi Oyunları, açılış töreniyle başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl merhum iş insanı Mehmet Erdemoğlu’nun anısına 3.’sü düzenlenen Gazi Oyunları açılış töreniyle başladı. Oyunlar, “Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle spor kültürünü tüm şehre yaymak ve kente katkı sağlamış isimleri anmak amacıyla organize ediliyor.

Açılış töreni renkli gösterilere sahne oldu

Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda yapılan açılış töreni, 4’ü engelli olmak üzere toplam 17 branşta 74 kategoride ter dökecek yüzlerce sporcunun katılımı ve hazırlanan çeşitli gösterilerle renklendi. Okul bayrakları ve flamalarının geçişiyle başlayan açılış töreni, Gazi Oyunları branş tanıtım ve Erdemoğlu Ailesi’ni tanıtan video gösterimiyle devam etti. Yapılan çeşitli gösterimlerin ardından protokol konuşmasına geçildi. Protokol konuşmalarının ardından nefes kesen gösterilerle program devam etti. İlk olarak minikler kata gösterisi yapıldı. Devamında ise akrobasi ve basketbol şovlarıyla nefes kesen performanslar sergilendi.

Başkan Şahin parmağında basketbol topu çevirdi

Basketbol gösterisinde oyuncular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i gösteriye dahil etti. Oyuncu, Başkan Fatma Şahin’in yanına gelerek selamlaştıktan sonra parmağında çevirdiği topu Şahin’in parmağına yerleştirince gösteriye Şahin de dahil oldu.

Gazi Oyunları’nın meşalesi tüm katılımcılarla yakıldı

Programın sonunda oyuncular, sporcular ve protokol, sahnede 3’üncü Gazi Oyunları’nın başlangıç meşalesini yaktı. Şehrin genelinde 9 ilçede sürecek müsabakaların startı meşale töreniyle başladı.

“Gençlerimize güveniyoruz”

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep için bıraktığı mirası hatırlatarak, “Atatürk buraya üç önemli mesaj veriyor. Bizi gözlerimizden özel olarak öpüyor çünkü burada ikinci bir Çanakkale var, ikinci bir Plevne var. Eğer Antep başarırsa Anadolu başaracak. Eğer Antep gazi olursa Fransızlara karşı imanıyla durursa bu ülke kurtulacak. İşte o yüzden böyle bir ecdattan geliyoruz, böyle bir şanlı, şerefli tarihimiz var. Şimdi bugünün emanetçileriyiz. Biz geldik, gidiyoruz. Yarın siz burada olacaksınız” dedi.

“Boş vakit bırakmayın, spor yapın”

Şahin, spor altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlardan bahsederek, “Sevgili gençler, hangi dalda kendinizi yetenekli görüyorsanız boş vakit bırakmayın, spor yapın. Her gün spor yapmaya hazır mısınız? Kararlı mısınız? Biz size tesisleri yapıyoruz. Şimdi bir buçuk yıl sonra, inşallah 25 Aralık’a yetiştireceğiz. Kamil Ocak Spor Salonu da bitiyoruz. Malzeme sorunu olmazsa, okul ve tesis sorunu olmazsa biz niye başaramayalım? Neden Talat Özkarslılar, neden Süreyya Ayhanlar, neden Mehmet Konaklar yetiştirmeyelim? Buna hazır mıyız? Kararlı mıyız? O yüzden iki kanatla uçacağız” ifadelerini kullandı.

Spor ve eğitimle güçlü bir nesil

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise konuşmasında sporun ve eğitimin önemine dikkat çekerek, “Rabbim bir daha ne Gaziantep’imize ne de ülkemizin bir karış toprağına düşman ayağı değdirmesin. Bunun için spor yapmalı, iyi eğitim almalı ve çok çalışmalısınız. Biz gecemizi gündüzümüze katarak sizin için çalışıyoruz çünkü siz geleceğimizsiniz. Tek tek her biriniz bizim için çok özelsiniz. Fatma Başkanınız söyledi, bu oyunlar sizin için kurgulandı. Gençler üzerine yoğunlaşmamızın nedeni, geleceğimizin size emanet olması. Bu nedenle Gaziantep’in gençliği için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Vefa ve hizmet ilkesi”

Erdemoğlu ailesi adına konuşan Erdoğan Şeker, merhum Mehmet Erdemoğlu’nun topluma kazandırdığı değerlerden bahsederek, “Bu yıl 18. ölüm yıl dönümünde Mehmet Erdemoğlu anısına düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhum, kazandıklarını topluma kazandırmayı yaşam amacı edinmiş bir insandı. Kendisi adına düzenlenen bu etkinlikte, sporcularımıza başarılar dilerim” diye konuştu.

Programda ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yasin Tepe de konuşma yaptı.