Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle bir araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Araçta yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.