Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde paralimpik branşlarda farkındalık amacıyla “Sevgi Her Engeli Aşar” programı düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde paralimpik branşlarda farkındalık amacıyla “Sevgi Her Engeli Aşar” programı düzenledi.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikle aralarında büyükşehir sporcularının da yer aldığı engelli sporcular, tekvando, karate, hemsbol, floor furling, tekerlekli basketbol, bocce, jimnastik, badminton, masa tenisi spor branşlarındaki yeteneklerini sergiledi.

"Dünyadaki her bireyde engellilik söz konusu"

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, açılışta yaptığı konuşmada her bireyin bir engelliliği olduğunu belirterek, “Örneğin ben, piyano çalmayı bilmiyorum. Piyano çalma engellisiyim. Saz çalmayı bilmiyorum, saz çalma engellisiyim. Dolayısıyla olayı bu şekilde düşündüğünüz zaman hiç birimizin birbirimizden farkı yok" dedi.

"Zaten hiç bir şeye gerek kalmayacak"

Empati, farkındalık, fırsat vermek ve sıradanlık kelimelerinin üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Tolay, şunları kaydetti:

“Aslında 4 tane kelime var bu kelimelerin üzerinde durmak gerekiyor. Bir tanesi empati, bunda toplumumuz yüzde 70’ler seviyesine geldi. Yani bir başkasının yerine kendini koyma alışkanlık edinebilme kabiliyeti. İkinci önemli kelime farkındalık, burada yaptığımız bir farkındalık eğilimidir. Bunu 365 güne yaymamız gerekiyor. Üçüncü önemli kelime de fırsat vermek, herkese fırsat tanındığı zaman mutlaka bir işi başaracaktır. Engellisi, engelsizi yeter ki onlara fırsat verilsin. Dördüncü kelimemiz de sıradanlık. Artık öyle bir alışkanlık haline gelmeliyiz ki, bunlar sıradanlaşmalı. Yaşamımızın her alanında meslek, öğrencilik, spor, eğitim hayatında engelli engelsiz düşünmeden herkese 3 kelimenin getirdiği en son aşamadaki sıradanlığı oturmamız gerekiyor.”

"Faaliyetlere erişme noktasında ciddi çalışmalar var"

Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek ise, “Sadece engelliler haftasında engellileri hatırlamak değil bütün yıl içerisinde icra edeceğimiz çeşitli vesilelerle, programlarla konuya farkındalığı sürdürmeliyiz. Özellikle engellilerin kamu hizmetlerine ulaşımlarını sağlama noktasında gayret sarf etmeliyiz" dedi.

Çiçek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gaziantep gerçekten bu manada şanslı bir şehir. Zira gerek Gaziantep valimiz gerek Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanımızın engelli kardeşlerimiz için gerek spor gerek kültürel sanatsal faaliyetlerde çok ciddi güzel çalışmaları var ve Gaziantep’in bu faaliyetlere erişme noktasında da çok ciddi çalışmaları var. Bizler de o ekiplerin bir parçası olarak çalışmaları yürütüyoruz.”

Açılış konuşmaları ve etkinlik alanlarının ziyaretlerinin ardından protokol tarafından sporculara azim ve emekleri için madalyalar takıldı.