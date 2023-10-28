Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Cumhuriyet’in 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen çelenk bırakma törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, kent protokolü, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tuğgeneral Hacı Halil Osma meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin ardından 25 Aralık Panorama müzesinde düzenlenen sergilere katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte öğrencilerin sergilediği gösterileri izledi.

Yavuzeli ilçesinde de kutlamalar yapıldı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde de kutlamalar Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı. Okuldaki Atatürk büstüne İlçe Kaymakamı İlyas Kılıç tarafından çelenk sunuldu. İlçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program sonrası tören alanından kaymakamlık binasına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.