Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yüzlerce vatandaş ve kent protokolünün katılımıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Gaziantep Lisesi önünden başlayan yürüyüş, dev Türk bayrağı ile Atatürk posterleri ve müzikler eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar devam etti. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da Türk bayraklarıyla destek verdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda İstiklal Marşı’nın okunmasıyla yürüyüş sona ererken program zeybek gösterisi ve koro ile devam etti.