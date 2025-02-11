Gaziantep’te 27 vatandaşı toplam 944 bin 443 TL para toplayarak dolandıran 59 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Ocak ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 27 vatandaşı toplam 944 bin 443 TL para toplayarak dolandıran 59 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Şüpheli şahıslardan 5’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.