Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Gaziantep’te yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Acil yıkılması gerekenleri binaları hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Gaziantep’te yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Acil yıkılması gerekenleri binaları hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin en çok hasara neden olduğu şehirlerden biri de Gaziantep oldu. Gaziantep kent merkezi, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçeleri ile kırsal mahalleler depremde ciddi hasar aldı. Yaşanan iki büyük depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Gaziantep’te 11 bin 922 binada 27 bin 987 bağımsız birim ağır hasarlı ve yıkık

Devam eden hasar tespit çalışmalarına dair son veriler ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremin ilk gününde itibaren Gaziantep’te toplam 130 bin 331 binadaki 487 bin 814 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi.

71 bin 694 binada 252 bin 147 bağımsız birim hasarsız

Ayrıca 3 bin 803 binada bulunan 14 bin 552 bağımsız birimin orta hasarlı, 25 bin 187 binadaki 150 bin 472 bağımsız birimin az hasarlı, 71 bin 694 binada bulunan 252 bin 147 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

"Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz"

Devam eden hasar tespit çalışmalarıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bina 655 bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.