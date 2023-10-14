Gaziantep’te, farklı tarihlerde bir iş yerinde meydana gelen ve değeri 2,5 milyon TL olan market ürünlerinin çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbni Sina Mahallesi’nde farklı tarihlerde bir iş yerinde meydana gelen ve değeri 2,5 milyon TL olan market ürünlerinin çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.