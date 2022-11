Gaziantep protokolü yayımladığı mesaj ile 24 kasım Öğretmenler Gününü kutladı

AK parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci mesajında, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve en kutsal mesleğidir. Bir ulusun müreffeh olabilmesi, çağı yakalayabilmesi, ilelebet yükselmesi; öğretmenlerimizin büyük fedakarlıkları ve emekleri sayesinde kendine bilen, üretken, vatanına ve milletine faydalı bireylerin yetiştirmeleriyle mümkündür. Nitekim Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister...’ ve bu hüviyetlere sahip bir nesli yetiştirmek öğretmenlerimizin elindedir. Bu nedenle çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan; onlara vatan, millet, bayrak sevgisini aşılayan; hak, adalet, sevgi, saygı, barış, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi yüce değerleri öğreten öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yüce dinimizin ilk emrinin ‘Oku’ olması ve yine Hz. Ali (r.a)’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözleri de bilginin ve öğretenin önemini bizlere hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehadete eren öğretmenlerimiz Dilay Kerman, Yusuf Elitaş, Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Ayşenur Alkan ve niceleri başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyor; görevi başındaki öğretmenlerimize başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer, mesajında, "Ülkemiz, muasır medeniyet yolunda belirlediği hedeflerine ancak iyi bir eğitimden geçmiş nitelikli nesillerle ulaşacaktır. Sahibi olduğumuz milli aynı zamanda çağdaş eğitim ve öğretim politikalarımızı hayat geçirerek ihtiyacımız olan nesilleri yetiştirecek olan ise öğretmenlerdir. Çocuklarımızın ihtiyacı olan gelişim ve değişimi sağlayarak, toplumu geleceğe taşıyacak olan onlardır. Öğretmenler, bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları öğrencileriyle birlikte yürüdükleri eğitim ve öğretim yolculuğunun rehberi, sorumluluk sahibi örnek bir vatandaş olma yolundaki rol modelidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl bütçesinden eğitime ayrılan pay 651 milyar 377 milyon TL’dir. Bu büyüklükte ki bir bütçe eğitim standartlarımızın ve kalitesinin yükselmesini, okullarımızın ve öğretmenlerimizin refahını arttıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete ulaşan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ak parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise mesajında, "Bugün öğretmenler günü, yani geleceğe dair umudun günü. Zira öğretmenlerin olduğu yerde "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesillerin umudu vardır. Öğretmenlerimiz işte bu geleceğin umududur. Eğitim ve Öğretim bir ülkenin toprağı, suyu, havası ve doğal kaynakları değerinde, yaşamın vazgeçilmez unsurudur. Modern bir toplumun inşa edilmesinde çok büyük katkıları olan öğretmenlerimizin, milletimiz için hayati ve vazgeçilmez bir önemi bulunmaktadır. Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirmektedir; dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenler Günü, her şartta fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan bu özel ve önemli günde bütün öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz günlerde Karkamış İlçemize teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Öğretmenimiz Ayşenur Alkan ve Ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diler, sevgi ve saygılarımı sunarım denildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ ifadesinde tecessüm eden bir geleneğin temsilcileri olarak bizler, öğretmenlerimize olan şükran borcumuzu hiçbir zaman layıkıyla ödemeyeceğimizin farkındayız. Ülkemizin en ücra yerlerinde türlü zorluklara rağmen fedakarca görev yapan öğretmenlerimizi desteklemeye, onların çalışma şartlarını daha da iyileştirmeye kararlıyız. Cehalete karşı açtığımız savaşta en büyük silahımız sizlersiniz. İstediğiniz kadar güzel okullar yapın eğer içlerinde nitelikli eğiticiler yoksa o okullar taştan, binadan ibaret yapılar olarak kalmaya mahkumdur. Okulları okul yapan, eğitim yuvası yapan sizlersiniz. Sizlerin kendinize yapacağı her türlü yatırım, her birikim, her kazanç, çocuklarımıza, ülkemize, yarınlarımıza yapacağınız yatırımdır. İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkansızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizi eğitime ve öğrencilerine yaptıkları katkılardan ötürü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Mesleğini icra ederken hayatını kaybetmiş ve bugün aramızda olmayan ama nesillere emek vermiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve vefa ile anıyorum" ifadelerini kulandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise mesajında, "Ülkemizin her köşesine ulaşarak en zor şartlarda dahi bilgiyi taşıyan, ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz tarih boyunca dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olmuşlardır. Bizi yetiştiren, çocuklarımızın gelişiminde, eğitim ve öğretiminde büyük rol oynayan öğretmenlerimizin kıymeti; Hz. Ali (r.a)’ın ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünden de anlaşılmaktadır. Geçtiğimiz günler içerisinde Karkamış İlçemizde terör örgütünün hain saldırısı sonrası şehadete yürüyen Ayşenur Alkan öğretmenimiz başta olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizin öğretmenler gününü kutluyor saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun mesajında, "Eğitim, temeli ailede atılan, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca öğrendiklerini kapsayan, bireyleri öngörülen hedefe yönelten, onlara bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazandıran uzun bir süreçtir. Eğitim sorunlarını çözen milletler; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanda da kalkınmış ve ilerlemişlerdir. Kalkınmanın temel şartı kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücüdür. Bu nedenle eğitim, tüm ülkelerin daima özel ilgi ve duyarlılık gösterdiği bir konu olmuştur. Eğitimin fonksiyonlarını yerine getirmesi ve toplumsal gelişimin hız kazanması, her şeyden önce eğitimin anahtarı konumundaki öğretmenlerin gayretlerine bağlıdır. Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik, dünyanın her ülkesinde onurlu ve itibarlı meslekler arasında yer alır. Öğretmenlik, bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlığın timsalidirler. Yeni nesilleri, bir anlamda ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz eğitim ordumuzun varlığı, milletimize daima güven vermektedir. Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği 24 Kasım gününde, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmada en büyük desteği veren değerli öğretmenlerimizin fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtmek isterim. Kadim değerlerin günübirlik çıkarlara feda edildiği günümüzde, bu kutlu mesleği ilçemiz genelinde icra etme gayreti içinde olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, görevlerini tamamlayarak emekli olan ve halen görevi başındaki tüm öğretmenlerimize sağlık ve esenlik dolu günler dilerim’’ denildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmeni olarak seçilmesi ile kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü sadece öğrencilerin ve velilerin değil, herkesin kutlaması gereken bir gün. Çünkü öğretmenlik bir gün değil her gün şükran sunulması gereken kutsal bir meslek. Atatürk’ün Millet Mektepleri’ni faaliyete geçirmesi ile okuma-yazma öğrenen nüfusumuz arttı. Ayrıca milletimizi bilgi ile donatmak ve çağdaş uygarlık düzeyine taşımak için atılan adımlar ve ortaya çıkan somut tablo sayesinde öğretmenliğin ve eğitimin topluma nasıl ışık olduğu anlaşılmıştı. Cumhuriyet ile beraber öğretmenlerimizin rolü tarihin bu noktasında belirlenmiş ve bir milleti ilime ve fenne yönlendirecek yegâne rehberler olma görevini onlar üstlenmişlerdi. Bilimsel gelişim, kişisel gelişim, sanayi gelişimi, ekonomik kalkınmanın temellerinin eğitim olduğu gün geçtikçe daha da iyi anlaşıldı. Bu sebeple Başöğretmenimiz Atatürk, ardından gelecek eğitimcileri milli eğitimin asli unsurları olarak tayin etmiştir ve onlara çok önemli görevleri miras bırakmıştır. İlkokul sıralarından uzanan eğitim yolculuğunun üniversitelerdeki mezuniyet anına varan son durağına kadar eğitimcilerimiz, yetiştirdikleri talebeler ile; bir anlamda fikrî yapımızı, icra ettiğimiz sanatı, teknik ilerleyişimizin seyrini, adalet de dahil olmak üzere toplum ahlakımızın gelişimini ve siyasi işleyişe yön verecek yöneticilerimizi belirlemektedirler. Bir topluma yön vermek ve neslinin geleceğini şekillendirmek, çok büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu sebeple eğitim ve öğretime tüm toplumların son derece ehemmiyetle yaklaşması gerekir. Eğitim sistemi sadece bugünümüzü değil; geleceğimizi, ekonomimizi ve sosyolojik durumumuza da şekillendirmektedir. Neslimizin; dünü, bugünü ve yarını şüphesiz mesleğini seven öğretmenlerin emekleriyle oluşur. Bu sebeple Cumhuriyet ile güçlenen milletimizin ilk adımlarından bugüne kadar hep kılavuzu olan öğretmenlerimizin ve yetiştirdikleri neslin sayesinde geleceğe umutla bakabiliyoruz. Ebeveynleri öğretmen olan bir birey olarak; öğretmenlerimizin kıymeti, ehemmiyeti ve fedakarlığına yakinen şahitlik etmiş olmanın bilinci ile, tüm çalışmalarımda eğitimi ve eğitimciyi önceleyerek hareket ediyorum. Bu özel günde içimizi acıtan geçtiğimiz günlerde Karkamış ilçemizde terör saldırısı sonucu şehit olan Ayşenur Alkan öğretmenimizi bu vesileyle anmak isterim. Çağdaş bir topluluk olmak yolunda geleceğimizi şekillendiren yolumuza ışık olan tüm aydın öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise mesajında, "Öğretmenlerimiz, hemen her koşulda kutsal görevlerini fedakarca yerine getirmektedir. Geride bıraktığımız pandemi başta olmak üzere tüm zor şartlarda bile öğrencilerine kol kanat geren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız. Yaşantımızda ailemizden sonra bizleri yetiştiren, yolumuzu aydınlatarak geleceğe hazırlayan en önemli kişiler şüphesiz öğretmenlerimizdir. Bir milletin muasır medeniyetler düzeyine erişebilmesi, öğretmenlerimizin mesleklerinin bu ulvi ve kutsal amacını farkındalığında olup; bilinçli, sorgulayan, araştıran ve ülkesine yararlı bireyler yetiştirmesinden geçmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenin önemini vurgularken, gençliğin toplumun geleceği demek olduğunu ve gelecek nesillerin de öğretmenlerin eseri olacağını belirtmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve daha yakın zamanda Karkamış ilçemizde yaşanan terör saldırısında son yolculuğuna uğradığımız Ayşenur Alkan öğretmenimizi, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadeleri yer verdi.