Gaziantep’te Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 227 kız ve erkek öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Gaziantep İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olan 83 kız ve 144 erkek öğrenci, düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi" töreni ile icazet belgelerini aldı. Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törende öğrenciler, tekbir ve salavatlar eşliğinde salona girdi. Törende öğrencilerin aileleri ve yakınları başta olmak üzere tüm katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Kimi katılımcılar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğrencilerin salona girmesinin ardından törende Hacı Bayram Veli Camii İmam Hatibi Ahmet Karalı ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı. Hafız öğrencilerin de Kur’an-ı Kerim tilavet ettiği törende Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Doktor Hafız Osman Şahin, dua etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve yapılan duanın ardından törende yapılan konuşmalarda Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin ve hafızlığın önemine değinildi.

Törende, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Akpınar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar, birer konuşma yaptı. Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Sizler gibi ben de çok mutluyum. Her biriniz gibi ben de çok gururluyum ve onurluyum. Her biriniz gibi ben de geleceğe daha bir güzel, daha bir umutlu ve daha bir aydınlık bakıyorum. Çünkü bu manzara bana hem hafızlıklarını tamamlayarak hem de okullarına devam ederek derslerini ihmal etmeyerek kendilerini geleceğe hazırlayan çok güzel bir nesil yetişiyor. Bu yüzden mutluyum, gururluyum ve onurluyum” dedi.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 227 kız ve erkek öğrenciye hafızlık belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Akpınar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar, ilçe müftüleri, öğrenciler, aileleri ve yakınları katıldı.