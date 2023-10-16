Gaziantep’te, bir adreste yapılan aramalarda 22 kilo 840 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adresteki aramalarda 22 kilo 840 gram eroin, 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.