Gaziantep’te vatandaşlar yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Şehir merkezinde düzenlenen etkinliklerde gençler ve aileler, konser eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Türkiye’nin pek çok noktasında olduğu gibi Gaziantep’te de 2025 yılının gelişi coşku ve mutlulukla karşılandı. Şehitkamil Belediyesi’nin düzenlediği yılbaşı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Korupark’ta kurulan sahnede yerel sanatçılar sahne aldı. Vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden müzik ve dansla eğlendi.

Etkinliklerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan üst düzey güvenlik tedbirleri dikkat çekti.