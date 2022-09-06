Gaziantep’te 2 şüpheli şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Gaziantep’te 2 şüpheli şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Hazreti İsa döneminden kaldığı düşünülen kilise onarılmayı bekliyor Hazreti İsa döneminden kaldığı düşünülen kilise onarılmayı bekliyor

Gaziantep’te Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Alaybey Mahallesinde bir camide meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi B.B. ve İ.E.A. isimli 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüpheli şahısların çaldıkları malzemelerle yakalanma anları bekçilerin yaka kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.