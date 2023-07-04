Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde 2 ikamet, 1 araç ve 1 iş yerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde 2 ikamet, 1 araç ve 1 iş yerine operasyon yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 3 kilo esrar, 9 gram eroin, 6 gram metamfetamin (ateş-buz), 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.