Gaziantep’te farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen K.Y. ve M.M.K. isimli 2 şüpheli şahıs, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.