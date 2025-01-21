Gaziantep’in Nizip ilçesinde taziye evine silahlı saldırıda bulunarak 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Ocak 2024 saatlerinde Nizip ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi Mehmet Mert İliksoy taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ayar isimli şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocuğu kuzenlerine taziye evinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarken, saldırıda kuzeni Cuma Ayar ve taziye için bulunan Şerif Sarıbayındır hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yasin Ayar isimli saldırgan ile olaya karıştığı tespit edilen B.A. isimli bir başka şüpheli, polis ekipleri tarafından Gaziantep’te yakalandı. Yakalanan katil zanlısı Yasin Ayar ile şüpheli B.A., tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı Yasin Ayar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.