Gaziantep’te gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 DEAŞ’lı yakalandı.

Gaziantep’te gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 DEAŞ’lı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği terör operasyonunda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, şahısları yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk etti. Teröristler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.