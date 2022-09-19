Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, şahısları yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk etti. Teröristler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği terör operasyonunda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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