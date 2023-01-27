Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 115 litre kaçak alkol ve 194 adet kaçak cep telefonu ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 48 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 115 litre kaçak alkol ve 194 adet kaçak cep telefonu ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 48 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-26 Ocak 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Operasyonlarda, toplam 46 olaya müdahale edilerek 48 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

115 litre kaçak alkol ve 194 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise 60 litre kaçak votka, 15 litre kaçak viski, 20 litre kaçak alkol, 20 litre kaçak bira, 150 gram esrar, 610 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 2 bin 800 paket kaçak sigara, 6 bin 100 adet makaron, 194 adet kaçak cep telefonu, 4 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet tablet, 33 adet tarihi sikke ve 3 bin 800 TL suç geliri ele geçirildi.