Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 19 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 19 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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