Gaziantep’te, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Gaziantep’te, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, adli, idari ve askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajı okundu. Yapılan konuşmada, Çanakkale’nin sadece bir zafer değil, aynı zamanda bir milletin diriliş destanı olduğu vurgulandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Tören kapsamında, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro gösteriler sahnelendi. Tören, çeşitli etkinliklerle devam etti.