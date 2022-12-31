Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın sahte alkol aldığı tespit edilen adrese operasyon operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 16 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda Ş.B isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te bir şahsın sahte alkol aldığı tespit edilen adrese polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 litre sahte alkol ele geçirildi.

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