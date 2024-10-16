Gaziantep’te jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda 150 bin TL değerinde 10 adet playstation 4 oyun kasası ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Nizip ilçesinde KOM Şube ekiplerince huzur-güven uygulaması yapıldı. Uygulaması sonucu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında yapılan adli aramada M.B.Y. isimli şahsa ait faturasının sahte olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 10 adet playstation 4 oyun kasası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.