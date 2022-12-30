Medical Point Gaziantep Hastanesi Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi, 2 ayrı hastaya gerçekleştirdiği kemik ili ve kök hücre nakli ile 15 hastaya şifa kaynağı oldu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi, 2 ayrı hastaya gerçekleştirdiği kemik ili ve kök hücre nakli ile 15 hastaya şifa kaynağı oldu.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak en üst düzeyde hasta güvenliği ve hijyenik koşullar esas alınarak oluşturulan Medical Point Gaziantep Hastanesi Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi 11 yatak kapasitesi ile bölgede hizmet verirken ilik ve kök hücre nakli gereken hastalara ise umut oluyor.

Kahramanmaraş’ta Hodgkin Lenfoma teşhisi ile tedavi edilen ve bir süre sonra hastalığı tekrarlayan 37 yaşındaki Şaziye Kavak, çözüm için Medical Point Gaziantep Hastanesi Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi Başkanı ve İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki’ye gelerek muayene oldu. Prof. Dr. Kiki yapılan muayeneler neticesinde, Kavak’a uygulanan tedavinin kalıcı olması adına hastaya kendi kök hücresinden (Otolog Kök Hücre) kök hücre nakli yapılmasına karar verdi. Kök hücre nakil işlemi başarı ile gerçekleşen Şaziye Kavak, hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e gelen ve yıllardır Multipl Myelom hastalığı ile mücadele eden 69 yaşındaki Fatma Akıllı ise başvurduğu Prof. Dr. Kiki tarafından yapılan genel muayenin ardından ise kök hücresinden kemik iliği nakil işlemi yapılması gerektiğini öğrendi. Tedavi olmaya karar veren Fatma Akıllı, gerçekleşen tedavinin uzun ve kalıcı olabilmesi için nakil oldu. Fatma Akıllı, gerçekleşen başarılı operasyon ile yeniden sağlığına kavuştu.

Merkezin Başkanı olan ve hastaları tedavi eden İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki, "Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi’mizde 14. ve 15. hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İki hastamıza da yapılan nakil süreci yaklaşık üç hafta devam etti ve tedavi sürecinin uzun ve kalıcı olmasını sağlamak için kendilerinden alınan kök hücre ile nakillerini yaptık. Tedaviden sonra hastalarımızın durumu gayet iyi. Bu şekilde kemik iliği nakil işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Bundan sonra hastalarımızı ayaktan takip edeceğiz. Bugün de bunu kutlamak adına hastalarımızın adeta doğum günleriymiş gibi pasta kestik. Kendilerine yeni hayatlarında sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.