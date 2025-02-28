Gaziantep’te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli şahıs tutuklanırken 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şehitkâmil ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.A., H.İ.K. ve S.K. isimli şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Arama neticesinde 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., H.İ.K. ve S.K. isimli şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.