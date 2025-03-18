Gaziantep’te kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve drift atan 14 modifiye aracın sürücüsüne toplam 117 bin 219 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve drift atan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, abart egzoz bulundurarak kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 14 modifiye aracın sürücüsüne 117 bin 219 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.