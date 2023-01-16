Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 130 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 130 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. İcra edilen operasyon çerçevesinde bir araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda 130 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.