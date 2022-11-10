Gaziantep’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıldönümünde yayımlanan mesajlarla anıldı

Gaziantep’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıldönümünde yayımlanan mesajlarla anıldı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci anma mesajında, ’Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete irtihalinin sene-i devriyesinde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ülkesi ve milleti için yaşayan, zor şartlar ve sınırlı imkânlara rağmen bağımsızlığımız uğruna çalışan ve milli egemenliğimiz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden Ulu Önderimiz, 57 yıllık ömrünü Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adamış; fikirleriyle, eserleriyle, fedakârlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik ve beraberlik içinde muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çabalamıştır. Bugün, bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız ilhamla bıraktığı mirasa sahip çıkıyor; milletimizden aldığımız güçle ekonomiden eğitime, bilimden kültüre, sağlıktan ulaşıma, sanattan siyasete kısaca hayatın her alanında büyüyerek, gelişerek ve durmaksızın ilerleyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yükseltmeye ve yüceltmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Atatürk’ü görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değil; O’nun fikirlerimi ve duygularını anlamak ve hissetmektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Savaşı’mızın mimarı; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ise mesajında ’Bugün bizler, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyorsak bu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. ürk milletinin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde yaktığı kurtuluş meşalesini zaferle taçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, yepyeni bir devir açmıştır. Atatürk’ün genç nesillere emanet ettiği ve ‘En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamak ve değerlerini her koşulda korumak, O’nun düşünceyi benimseyerek yaşamak, Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Her 10 Kasım atmosferinin ruhumuzda oluşturduğu mateme rağmen, taşıdığı anlam bakımından 10 Kasımlar Atatürk’ün fikirlerinin en iyi şekilde anlaşılarak tatbik edileceği günler olarak kalmalıdır. Bizler ’Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir’ sözü ile hedefimizi çizen Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu bu güçlü mirasın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillerin de aynı şuur, inanç ve kararlılıkla bayrağı devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancımız ve güvencimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Başkomutan, Eşsiz Devlet Adamı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yıl dönümünde, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadeleri yer aldı.