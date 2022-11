Gaziantep ve ilçelerinde 10 kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası çerçevesinde etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Üniversitesinde Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi. GÇelenk koyma töreniyle başlayan programa Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın, Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Atatürk’ü anma programı nedeniyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat tarafından ise büste çelenk konularak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen etkinlikte ise GAÜN Kültür ve Spor Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunuldu. GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’nün moderatörlüğünü yaptığı “Atatürk ve Türkiye Yüzyılı” konulu panele, GAÜN Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynel Özlü ve Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan panelist olarak katıldı.

’’Atatürk gerçek bir dünya lideriydi

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Ayşe Balat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyarak başladığı sözlerinde, tüm dünyaya örnek olan bir liderin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin şanslı bir evladı olarak Atamızı ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını söyledi. Prof. Dr. Balat, “Platon binlerce yıl önce şöyle diyor, ‘Yöneticiler filozof, filozoflar yönetici olmadığı sürece dünyada savaş ve çatışmalar hiç bitmeyecektir.’ Atatürk gerçek bir filozoftur çünkü ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ilkesini söyleyen ve bunu gerçekleştirmek için uğraşan gerçek bir dünya lideriydi. Atatürk’ü en çok seven işini en iyi yapandır. Bu ülkeyi en çok seven işini en iyi yapandır. Ülkemizi ve Atamızı çok seviyoruz, ölene kadar sevmeye devam edeceğiz. Hoşgörünün timsali, kadına ve çocuğa ayrı özen gösteren, bu ülkeyi hoşgörüyle yöneten yüce liderimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.

’’Günümüze ışık tutan rehberdir’’

Panelin moderatörlüğünü yürüten Doç. Dr. Yunus Emre Tansü ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk için son derece vizyoner bir lider ve mükemmel bir stratejist olduğunu belirtti. Doç. Dr. Tansü konuşmasında şunları aktardı: “Atatürk yaptığı hamlelerle günümüze ışık tutan rehberdir. O’nun yol göstericiliğinde ve rehberliğinde bugünde tekrar yerli ve milli girişimci sanayi hamlemizi gerçekleştiriyoruz, kendi silahımız üretiyoruz. ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ilkesiyle dünyanın merkezinde yer alan bir konumda dış politikayı yönetmiştir.”

’’Atatürk’ün ilk devrimleri eğitim ve sosyal hayatla ilgili

Atatürk’ün yönetmeyi değil aydınlanmayı seçmiş bir lider olduğunu sadece Türk kültürü değil genel kültürü de özümseyerek içselleştirdiğini belirten Prof. Dr. Zeynel Özlü konuşmasında, “Japon ve Çin mitolojisinden tutun İslam kaynaklarına kadar dünya tarihini okumuş bir lider. ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ vurgusunu yaparak ilk devrimleri eğitim ve sosyal hayatla ilgili yapmıştır. Kurtuluş Savaşı daha devam ederken, askerimiz cephedeyken bir Maarif Kongresi düzenlemesi eğitime, kültüre ne kadar büyük bir değer verdiğini ortaya koyuyor. 3 Mart 1924’te halifelikle beraber Tevhid-i Tedrisat Yasası’nı çıkarması eğitimle ilgili toplumu ne kadar önemsediğini vurguluyor” diyerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’dan itibaren kadınlarla ilgili birçok devrim yasası çıkarttığını söyledi.

’’Mustafa Kemal bizden, içimizden biri’’

Atatürk ve Milli Mücadele ile ilgili katılımcıları bilgilendiren Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan ise konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün cephelerdeki insani yönüne değindi. Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan, “Mustafa Kemal bizden, içimizden biridir. Varlığı ve yokluğu bilir. Vatan kaybetmenin ne demek olduğunu daha Selanik’te iken, doğduğu topraklardan uzak kaldığında öğrendi. Bütün mevcudiyeti Türk Milletinin varlığına armağan edilerek cepheden cepheye koşarak bize Cumhuriyeti armağan etti” diye konuştu.

Kolej öğrencileri Ankara’da

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ankara gezisiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde geleneksel Ankara ziyaretlerini sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Anıtkabir’in yanı sıra Ankara’nın tarihi ve kültürel yapılarını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet “Öğrencilerimiz, cumartesi sabahı tur rehberi ve öğretmenleri eşliğinde ilk olarak “Aslanlı Yol” yürüyüşünü tamamlayarak Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabiri ve Anıtkabir Müzesini ziyaret ettiler. Öğrenciler ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün evi Pembe Köşk’ü ziyaret ederek İnönü’nün kızı Özden Toker ile bir araya gelip keyifli bir söyleşi yaptı. Toker, öğrencilere Atatürk ve İsmet İnönü ile ilgili anılarını anlatarak merak edilen soruları cevapladı. Öğrenciler, yeni TBMM binasının ziyaretiyle birlikte gezimizin birinci gününü tamamladı. Gezinin ikinci gününde öğrenciler, Kurtuluş Savaşı’mızı yöneten 1.TBMM ve ardından 2.TBMM binalarını büyük bir keyifle gezdiler. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde yapılan Çengelhan’ın ve Rahmi M. Koç Müzesinin ziyaret edilmesiyle tarih, kültür, doğa ve sanat dolu keyifli gezimiz sona erdi” dedi. Ankara’da çeşitli incelemelerde bulunan öğrenciler etkinliklerin tamamlanmasının ardından Gaziantep’e döndü.

Etkinliklerde hüzün

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84.yıl hüzünle anıldı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende Atatürk’ün yaşamından kesitler anlatılırken öğrencilerin sahnelediği oratoryo izleyenleri hüzünlendirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 10 Kasım Anma Törenine Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli, Mütevelli Kurulu Üyeleri, Genel Müdür İsmet Tiryaki ve tüm akademik kadroyu oluşturan müdürler, müdür yardımcıları, zümre başkanları, öğretmenler, veliler ve öğrencileri katıldı. Atatürk’ü anma töreni GKV Özel Okulları bahçesinde, İsmet Tiryaki tarafından büste çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. GKV Özel Okulları Konferans salonunda devam eden törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından GKV Özel Ortaokul Müdürü Sayın Seçil Güldemet’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasında” Bugün Mustafa Kemali anmak için sıradan bir gün değil. Bugün Mustafa Kemal’ i daha iyi anlamak, Mustafa Kemal gibi ileri görüşlü bir vatansever olabilme günü. Bugün Mustafa Kemal’ in fikirlerini, emel ve gayretlerini bir kez daha hatırlamak, Atamıza minnet sunmak, Atamızın emanet bıraktığı istiklâl ve Cumhuriyet’ e daha sıkı sarılma günü.“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyen Mustafa Kemal Atatürk; o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur. Lakin onun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve gayreti, hedef ve arzuları yaşamakta; sonsuzluğa ermektedir. Cumhuriyet ve bağımsızlık, onun bu vatana ve ulusa en büyük eseri, hediyesidir. Bu sebeple Atatürk asla ölmeyecek, kalbimizde yaşamaya devam edecektir. Onun aziz hatırası önünde ulusça saygı ve minnetle eğildiğimiz bugün, onun gençliğe armağan ettiği Cumhuriyet ve bağımsızlığı daha yukarılara taşımak, ilke ve hedeflerine daha çok sahip çıkma günüdür. Ulu Önderimiz, sadece bir milletin değil tüm insanlığın evladı, karanlığın karşısına dev gibi çıkan bir umut ışığıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ ü anlamak; onun yüzünü görmek değil, fikir ve emellerini anlayabilmektir. Tarihe Türk’ ün armağanı olan mertliğin, tarihteki en büyük örneği olan Mustafa Kemal Atatürk, düşmanlarına dahi merhamet ve saygıda kusur etmeyen örnek bir lider; aydın, ileri görüşlü, askeri ve siyasi bir önderdir. Başöğretmendir. Türk ulusu onu; sadece on kasımlarda değil, her an yaşamakta ve kalbinde yaşatmaktadır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak, bizler de 1963 yılından bu yana Atatürk’ ün izinden ilerleyerek sayısız kıymetli ve başarılı gençler yetiştirmenin ve Çağdaş Türkiye’nin yükselen neslini gururla izlemenin gayreti içerisindeyiz” dedi. Güldemet konuşmasının devamında ise “Sevgili Gençler, Ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, ’Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz’ demişti. Öyleyse sizler, Atatürk gibi yüce bir varlığın önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun çocuklarısınız. Işığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk’ ten almaktasınız ve "En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza değin yaşatacaksınız. Bize bıraktığı ışık, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu ışık sadece yolumuzu değil, içimizi de ısıtıp aydınlatmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum’’ dedi.

GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu ;Atatürk sunumu, "Hoş geldin Mustafa" şiiri, Mustafa Kemal Harp Okulunda skeci," Mustafa Kemal Atatürk ve Sabiha Gökçen" drama gösterisi, " 10 Kasım Türküsü " şiiri, "10 Kasım Son Yolculuk " video gösterimi, "Ben Seni Görmeden Sevdim" şiiri ve GKV Özel Anaokulu öğrencilerinin lirik dansı ile son buldu. Törenin sonunda öğrenciler günün anısına hatıra fotoğraflar çektirirken Atatürk Haftası etkinliklerinin önümüzdeki süreçte devam edeceği de öğrenildi.

Atatürk Araban’da saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde Araban ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya ile Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun çelenk sunumuyla başladı. Sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise Türk bayrağı yarıya indirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi, koro çalışması ve ödül töreni ile program sona erdi.

Programa Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, okulların idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bayraklar yarıya indi

0 Kasım 1938 günü saat 09:05’de Dolmabahçe Sarayında hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yavuzeli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Anma programı saat 09:00’da Yavuzeli İmam Hatip Orta Okulu bahçesinde Atatürk büstüne İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başladı. Saat 09:05’de iki dakikalık saygı duruşu ile birlikte sirenler çalınırken akabinde okunan İstiklal Marşı ile Bayraklar yarıya indirildi. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Kültür Merkezi Konferans salonunda saat 10:00’da devam eden törende ise günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin okudukları şiirler, koro ve oratoryo sergilendi.

Atatürk ANKA’da özlemle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıldönümünde Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde de anıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen törenle anıldı. Düzenlenen törende, hastanenin idari ve hekim kadrosu dahil olmak üzere tüm çalışanlar ve hasta yakınları hazır bulundu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi ANKA Hastanesi’nde de kalpler Atatürk için attı. Siren sesinin ardından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunması ile sona eren programda konuşan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ayas, ’’İlke ve devrimleriyle, fikirleri ve eserleri ile yaşadığı çağın ötesinde olan Atatürk, sadece kendi milletine değil, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol göstericilik yapmıştır. Hayatını, ülkesinin bağımsızlığına ve kalkınmasına adayan Ulu Önder, başarıları, liderlik yeteneği ve üstün kişiliği ile tüm dünyada hayranlık uyandırarak tarihe mal olmuştur. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatük’ü anmak üzere bir araya geldik. Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin’ diyecek kadar kendi hekimlerine güvenen ve tıbbın ileri gitmesi için elinden geleni yapan Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.