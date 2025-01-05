Gaziantep’te 2024 yılında 210 bin 277 motosiklet kontrol edilirken 86 bin 326 motosiklete cezai işlem uygulandı. Yapılan yoğun uygulamalara rağmen 1 yılda kentte meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 50’sine motosikletlerin karıştığı tespit edildi, bazı feci kazalar ise KGYS kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içerisinde çok sayıda trafik denetimi ve uygulaması yaptı. Ekiplerin yaptığı trafik denetimlerinde 210 bin 277 motosiklet kontrol edilirken çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edilen 86 bin 326 motosiklete cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde yapılan yoğun kontrollere rağmen 2024 yılın şehir içinde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 50’sine motosikletlerin karıştığı tespit edildi. Meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı bazı motosiklet kazaları ise Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.