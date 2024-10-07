Gaziantep’te jandarmanın bir ev ve iş yerine yaptığı operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde gümrük kaçağı akıllı cep telefon ile elektronik aksesuar ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesinde A.Ç. isimli yabancı uyruklu şahsa ait ev ve işyerinde adli arama yapıldı. Arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 65 adet akıllı telefon ile 152 adet elektronik aksesuar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.