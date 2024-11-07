Gaziantep’te son bir haftada yapılan operasyonlarda 1 milyon 232 bin 500 TL değerinde kaçak sigara ele geçirilirken 11 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara operasyonu yapıldı. Şehitkâmil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 232 bin 500 TL olan gümrük kaçağı 12 bin 270 paket sigara ve 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.