Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur-güven uygulamasında 1 milyon 75 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyona 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil, Nizip ve Nurdağı ilçesinde şok huzur-güven uygulaması icra edildi. Emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesine yönelik çalışmada 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 1 milyon 75 bin TL olan gümrük kaçağı 1 ton 900 tütün, 3 bin 250 paket sigara, 175 adet puro, 20 bin adet makaron, 28 paket nargile tütünü ve 30 adet elektronik eşya ele geçirildi.