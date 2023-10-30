Gaziantep’te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon 105 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik çalışmalar çerçevesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Adli makamların koordinesiyle icra edilen operasyondaki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 105 bin lira olan gümrük kaçağı 85 adet cep telefonu ile 4 adet akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.